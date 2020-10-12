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polisi 12 kilo 328 gram ele geçirdi

'de polis ekipleri operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 12 kilo 328 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 23:34 ABONE OL
İzmir polisi 12 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirdi

Türkiye'de birçok ilde uyuşturucu operasyonu düzenlenirken İzmir'de de bugün uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 Ekim'de İzmir otogarında gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 328 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiği belirtildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

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İzmir polisi 12 kilo 328 gram uyuşturucu ele geçirdi
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