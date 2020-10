On Numara çekilişi bugün saat kaçta? 12 Ekim MPİ ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı!

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1.136.596,60 TL devretmişti. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı. Peki, On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte yanıtı

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

On Numara çekilişi 5 haftadır devrediyor. On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 12 Ekim On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.