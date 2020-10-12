Son dakika: Sahte içki faciası şehir şehir yayılıyor: Sayı 33'e yükseldi

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki can almaya devam ediyor.

Kırıkkale'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti, 1 kişinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana çeşitli hastanelere başvuran 34 kişi de sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelendiklerini ifade etti. İzmir'de yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye ulaştı. Diğer hastaların tedavisine devam ediliyor.

Mersin'de de hastaneye başvuran 13 kişiden 5'i vefat etti. Çeşitli hastanelerdeki 8 kişinin tedavileri sürüyor.

İstanbul'da sahte içkiden zehirlendiklerinden şüphelenilen 4 kişiden 1'i öldü. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin ise solunum cihazına bağlı olduğu öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi ölürken, 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ölümle sonuçlanan zehirlenmelerle ilgili soruşturmalar sürüyor.

Kırıkkale'de gözaltına alınan 3 kişiden biri olan Ö.U. çıkarıldığı hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı. 2 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Mersin'de 5 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti | Video

İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 12'ye ulaştı. Bazı şüphelilerin, yakalanma olasılığına karşı metil alkol ambalajlarına "dezenfektan" etiketi yapıştırdıkları ileri sürüldü.

Mersin'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de 3 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da da sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışanı gözaltına alındı. İş yeri sahibinin yakalanması için çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da sahte içki sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

KARTAL'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kartal'da satın aldığı metil alkolden sahte içki yapıp içtiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sahte içkiden ölümler devam ediyor, etil alkol satışına yasak geliyor | Video

AYNI İŞ YERİNDEN METİL ALKOL ALAN 3 KİŞİDE ZEHİRLENDİ

Öte yandan aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin entübe durumda olduğu öğrenildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışan Yavuz Ö'yü gözaltına almıştı.

AVUKATIN ÖLDÜĞÜ SAHTE İÇKİNİN SATILDIĞI İDDİA EDİLEN TEKEL BAYİ MÜHÜRLENDİ

Kartal'da sahte içki kullanımı nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına alırken, sahte içkinin satışının yapıldığı iddia edilen tekel bayiyi mühürledi.



Kartal'da sahte alkol kullanımından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü içkilerin satışının yapıldığı tekel bayiyi tespit etti. Baskın yapılan Kartal'daki tekel bayisinde yapılan incelemelerde satışa hazır sahte içkiler ele geçirildi. Polis sahte içki satışı yapıldığı iddia edilen iş yerinin sahibi, çalışanı ve etil alkol temin eden toplam 3 kişiyi gözaltına aldı. Tekel bayi ise polis tarafından mühürlendi.

SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİ BODRUM'A SIÇRADI SAHTE ALKOLDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ



Bodrum'da da sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti.



Geçen Cumadan beri Kırıkkale, İzmir ve Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükselirken, şehir şehir yayılan facianın Bodrum'a da ulaştığı öğrenildi. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt adlı vatandaşlar kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Yanık ve Başkur'un cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna yollandı.



Güvenlik güçlerinin iddiaları araştırdıkları, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

MERSİN'DE SAHTE ALKOLDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ



MERSİN'de, sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, yaşamını yitirdi. Operasyon başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de serbest kaldı.



Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.



Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.'nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Sahte İçki Faciasında 17 Can Kaybı!



Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

AYDIN'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN 1 KİŞİ ÖLDÜ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sevindikli Mahallesi'nde Orhan Öztürk'ün (60) evinin bahçesinde ölü bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Öztürk'ün gece evinde kaçak üretim yapan N.A'dan (59) içki aldığını belirledi. Daha önce de sahte içki satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunduğu belirtilen N.A. gözaltına alındı.

Öztürk'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli N.A'dan sahte alkol aldığı iddia edilen Osman Özden (62) de sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Özden'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN SAHTE İÇKİ AÇIKLAMASI: "DENETİMLER SIKLAŞACAK"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte sahte içkiye yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi.

Vali Köşger, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda ikinci aşamanın başlaması dolayısıyla Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "sahte içkiden ölümlere ilişkin soruşturmada son durumu" sorması üzerine Köşger, şöyle konuştu:

"Güvenlik güçlerimiz çeşitli noktalarda bu tür faaliyetlerin yürütüldüğünü değerlendirdikleri yerlere baskınlar yapıyor. Yüklü miktarlarda kaçak içki ya da kaçak içki kullanılan malzemeler ele geçirildi. Adli süreç başlatıldı, devam ediyor. Çünkü bu işin içinde ölüm var. Birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onlarca vatandaşımız hastanelerde yatıyor. Durumu kritik olanlar var. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, içki veya alkol alma bir yaşam biçimi olabilir ama bunu gayrimeşru, ne olduğu belli olmayan bandrolsüz, yetkisiz yerlerden temin etmemeleri, bu ihtiyaçları kurumsal mekanlardan temin etmeleri."

Köşger, "Arkadaşlarımız bu konunun üzerine gidecek. Denetimler sıklaşacak." ifadelerini kullandı.

İzmir'de 9 Ekim'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Hastaneye kaldırılanlardan 6'sı önceki gün, 4'ü dün yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.