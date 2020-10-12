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operasyonlarında 4 bin 462 şüpheli hakkında

Türkiye'de 58 ilde operasyonu düzenlendi. Son bir haftadır düzenlenen 'sokak' operasyonlarında 4 bin 462 zanlı hakkında yapıldı. Operasyonlarda 355 kilogram eroin, 415 kilogram esrar, 229 kilogram kokain, 73 bin ecstasy, 37 bin sentetik ecza, 63 kilogram metanfetamin, 15 kilogram afyon sakızı, 22 bin captagon ve 52 tabanca ile 277 bin 460 lira ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 19:41 Son Güncelleme: 12.10.2020 19:45 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 462 şüpheli hakkında adli işlem

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 58 ildeki narkotik birimleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "sokak" operasyonları gerçekleştirdi.

4 BİN 462 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan 4 bin 462 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 355 kilogram eroin, 415 kilogram esrar, 229 kilogram kokain, 73 bin ecstasy, 37 bin sentetik ecza, 63 kilogram metanfetamin, 15 kilogram afyon sakızı, 22 bin captagon ve 52 tabanca ile 277 bin 460 lira ele geçirildi.

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Uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 462 şüpheli hakkında adli işlem
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