Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında karar bekleniyor

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.
Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.
BERAATİNİ İSTEYECEĞİZ
Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 'Biz ilk günden beri olayın bir meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz. Savunmalarımız bu yöndeydi. Kadir'in beraatini istiyoruz.
Olay bir kasten adam öldürme değildir. Yaralama sonucu ölüm olayı gerçekleşmiştir. Dosyanın yarın karara çıkmasını bekliyoruz. İnşallah Kadir beraat edecektir' dedi.