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Son dakika haberi: davasında karar bekleniyor

Son dakika haberi: 'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki ’in yargılandığı davada karar bekleniyor. Yarın görülecek duruşma öncesi konuşan Kadir Şeker’in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, ‘Biz beraat talebimizi yineleyeceğiz. Olayın bir meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz’ dedi.

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:26 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında karar bekleniyor

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.

BERAATİNİ İSTEYECEĞİZ

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 'Biz ilk günden beri olayın bir meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz. Savunmalarımız bu yöndeydi. Kadir'in beraatini istiyoruz.

Olay bir kasten adam öldürme değildir. Yaralama sonucu ölüm olayı gerçekleşmiştir. Dosyanın yarın karara çıkmasını bekliyoruz. İnşallah Kadir beraat edecektir' dedi.

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Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında karar bekleniyor
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