Son dakika haberi: Kadir Şeker davasında karar bekleniyor

BERAATİNİ İSTEYECEĞİZ

Kadir Şeker'in avukatı ve aynı zamanda Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, 'Biz ilk günden beri olayın bir meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz. Savunmalarımız bu yöndeydi. Kadir'in beraatini istiyoruz.

Olay bir kasten adam öldürme değildir. Yaralama sonucu ölüm olayı gerçekleşmiştir. Dosyanın yarın karara çıkmasını bekliyoruz. İnşallah Kadir beraat edecektir' dedi.