METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU: Çok kuvvetli geliyor…13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

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METEOROLOJİ'DEN RAPORU: Çok kuvvetli geliyor…13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

'nden gelen bilgisine göre; raporu belli oldu. Ekim ayını yaşadığımız şu dönemde zaman zaman yağışların olması vatandaşların bugün hava nasıl olacak sorusuna yanıt aramalarına sebebiyet veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelecek hava durumunu takip edenler için çok kuvvetli yağışların geleceği öngörülüyor. Peki; 13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu ve detayları!

Giriş Tarihi: 13.10.2020 07:53 Son Güncelleme: 13.10.2020 07:53 ABONE OL
MGM SON DAKİKA UYARDI: Çok kuvvetli geliyor… 13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

Pazartesi günü etkili olan sıcaklıkların ardından 13 Ekim 2020 Salı günü için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji'den gelen tahminlerine göre; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinde de yağış olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda, bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU GELDİ!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre; 13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

Detaylar şu şekilde;

MGM SON DAKİKA UYARDI: Çok kuvvetli geliyor… 13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

MARMARA
Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısının (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

KÜTAHYA 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM SON DAKİKA UYARDI: Çok kuvvetli geliyor… 13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

MUĞLA 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 32°C
Az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 28°C
Az bulutlu

ISPARTA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C
Az bulutlu

ÇANKIRI 10°C, 29°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 27°C
Az bulutlu

KONYA 11°C, 28°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 32°C
Az bulutlu

RİZE 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 23°C
Az bulutlu

KARS 1°C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA 10°C, 29°C
Az bulutlu

VAN 4°C, 21°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU: Çok kuvvetli geliyor…13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?
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