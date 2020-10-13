METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU RAPORU: Çok kuvvetli geliyor…13 Ekim 2020 Salı bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların öğle saatlerinden (12:00) itibaren kentin batı bölgelerinden başlaması, öğle saatlerinden sonra (15:00) boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dk gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor" denildi.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren batısının (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın bugün (Salı) güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir ve Manisa ile zamanla Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuzey ve kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR 17°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

KÜTAHYA 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.