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" propagandasını içeren tiyatroya müsaade edilmez"

" tiyatroya yasak geldi, polis bastı" şeklinde yeni bir algı operasyonu başlatılan olayın perde arkası ortaya çıktı. Tiyatroda konuşulan dilin değil, içeriğindeki terör propagandası sebebiyle yasaklandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve , iddialara ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi. Söz konusu tiyatro oyununa Şehir Tiyatroları sahnesinde yer verilmesi de dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 22:19 Son Güncelleme: 13.10.2020 22:46 ABONE OL
PKK propagandasını içeren tiyatroya müsaade edilmez

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İstanbul'da bir tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için sahlenemediği iddiasına ilişkin, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sahnelenmesi planlanan ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü kararıyla yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yeni bir yalan ve provokasyonun daha ortaya atıldığını kaydeden Çataklı, "Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak, PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa, Türkçe de olsa, Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Beru" adlı tiyatro oyununun Kürtçe olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız 'Beru' tiyatro oyununu Kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.
Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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"PKK propagandasını içeren tiyatroya müsaade edilmez"
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