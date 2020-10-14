Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 15 Ekim 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

2 aktif fay hattının geçiş yolu üzerinde yer alan ülkemizde bu faylarda meydan gelen anlık kırılma faaliyetleri sonucu farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları yaşanıyor. Yurtta ve dünyada en son deprem gelişmelerinden haberdar olmak isteyenler deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (15 EKİM 2020 PERŞEMBE)

15 Ekim 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve merak edilen deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;