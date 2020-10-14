Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesiyle beraber ibadete açılması kararı alınan Kariye Camisi'nin açılacağı tarih için hazırlıklar sürüyor. Halen müze olarak hizmet veren ibadethanenin çalışmaları sürerken 75 yıl ardından ibadete açılacak olan tarihi yapı için binlerce Müslüman araştırmalarına başladı. Peki, Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Müzesi – Camii ne zaman ibadete açılıyor? İşte tüm detaylar…

KARİYE CAMİİ NEREDE? MÜZEYE ÇEVRİLEN KARİYE CAMİİ NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK?

1945 Yılında Bakanlar Kurulu tarafından verilen karar ile müzeye çevrilen Kariye Camisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi ile beraber geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor. Öte yandan Kariye Camisi'nin ibadete açılacağı tarih de değişti…