Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesiyle beraber ibadete açılması kararı alınan Kariye Camisi'nin açılacağı tarih için hazırlıklar sürüyor. Halen müze olarak hizmet veren ibadethanenin çalışmaları sürerken 75 yıl ardından ibadete açılacak olan tarihi yapı için binlerce Müslüman araştırmalarına başladı. Peki, Kariye Camii nerede, nasıl gidilir? Kariye Müzesi – Camii ne zaman ibadete açılıyor? İşte tüm detaylar…
1945 Yılında Bakanlar Kurulu tarafından verilen karar ile müzeye çevrilen Kariye Camisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi ile beraber geçtiğimiz haftalarda içerisinde mihrabı yerleştirilen ve halıları getirilen camideki hazırlıklar sürüyor. Öte yandan Kariye Camisi'nin ibadete açılacağı tarih de değişti…
KARİYE MÜZESİ NEREDE?
Ulaşım kolaylığı olması sebebi ile turistlerin uğrak mekânı olan Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtimde yer almaktadır.
Anadolu yakasından gelenler için
Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Avrupa yakasından gelenler için
Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs istasyonundan metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.
Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır.
75 YIL SONRA KARİYE'DE İLK NAMAZ
Cuma günü açılacak camideki ilk namaza Erdoğan da katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos'ta imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden ibadete açılması kararı verilen Kariye Camii, cuma namazıyla birlikte kapılarını açıyor. 21 Ağustos'ta verilen kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ibadet için hazırlık yaptığı camide 75 yıl sonra yeniden kılınacak ilk namaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 1945 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen camide, Ayasofya Camii'ndeki mozaiklerde uygulanan perde sisteminin bir benzeri kullanılacak.
Resmi Gazetede 21 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Kariye Camii'nin statüsü değiştirildi. Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
İLK CUMA NAMAZINA ERDOĞAN DA KATILACAK
Bu kararın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, tarihi yapıda ibadet edilebilmesi için hazırlıklara başladı. Yaklaşık 2 aylık süren hazırlık çalışmasının ardından Kariye Camii, 20 Ekim cuma günü kapılarını açacak. Kariye Camii'nde 75 yıl sonra ilk kez kılınacak cuma namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
AYASOFYA'DAKİ PERDE SİSTEMİ KURULACAK
İyi korunmuş mozaik ve freskleriyle dünya çapında tanınan camide, Ayasofya Camii'ndeki mozaiklerde uygulanan açılır-kapanır perde sisteminin bir benzeri kullanılacak. Ayasofya Camii'nde olduğu gibi hem turistlerin ziyaretine hem de ibadete açık olacak. Tarihi yapıdaki restorasyon çalışmaları da devam edecek.
6. yüzyılda Kariye (Chora) Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan 2. Bayezid'in sadrazamlarından Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilmişti.