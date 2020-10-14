Safer ayı ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Safer ayı anlamı ve önemi nedir?

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ayı ne zaman bitiyor, hangi tarihte? anlamı ve önemi nedir?

Mübarek aylardan ayı için son günlere gelindi. halk tarafından bela ve musibetlerin çok göründüğü bir ay olarak bilinir. Bunun nedeni ise Hz. Muhammed'in bu ayda hastalanmasından kaynaklanmaktadır. 'nın 2020 dini günler takvimine göre Muharrem ayının bitmesi ile birlikte Hicri ayların ikincisi olan Safer ayı bitiş tarihi, anlam ve önemi merak ediliyor. Peki 2020 ? nedir?

Giriş Tarihi: 14.10.2020 08:55 Son Güncelleme: 14.10.2020 08:56 ABONE OL
Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı anlamı ve önemi nedir?

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, ayı, Hicri ayların ikincisi olarak biliniyor. Hicrî takvimde bazı ayların ve günler büyük önem taşıyor. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. 2020 takvimine göre ne zaman bitiyor? 2020 nedir?

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 18 Eylül tarihinde başlayan Safer ayı bitiş tarihi 17 Ekim 2020 olarak biliniyor.

SAFER AYI ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisi olarak kabul görülen Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür.

Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı anlamı ve önemi nedir?

DİYANET'İN SAFER AYI AÇIKLAMASI

Kurumun sıkça sorulan sorular sayfası üzerinden ayı ile ilgili yaptığı açıklama şöyle; Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibâdet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kur'ân'da da ifâdesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibâdetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde beyan edilir. İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zi'l-Kâde ve Zi'l-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.

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Safer ayı ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Safer ayı anlamı ve önemi nedir?
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