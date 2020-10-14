Safer ayı ne zaman bitiyor, hangi tarihte? Safer ayı anlamı ve önemi nedir?

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, Safer ayı, Hicri ayların ikincisi olarak biliniyor. Hicrî takvimde bazı ayların ve günler büyük önem taşıyor. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre Safer ayı ne zaman bitiyor? 2020 Safer ayı anlamı ve önemi nedir?

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 18 Eylül tarihinde başlayan Safer ayı bitiş tarihi 17 Ekim 2020 olarak biliniyor.

SAFER AYI ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Hicrî ayların ikincisi olarak kabul görülen Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hicri aylardan biri olan Safer ayında, özellikle de Safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası okunacak dua çok makbuldür.