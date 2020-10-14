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Son dakika: Bir tır dolusu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tütün ve sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. İki farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında bir tır dolusu kaçak tütün ve ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 14.10.2020 13:58 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:09 ABONE OL
Son dakika: Bir tır dolusu kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tütün ve sigara kaçakçılarına operasyon düzenledi. İki farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında bir tır dolusu kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu işyeri görünümlü 2 depoda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 137 bin paket kaçak sigara, 224 adet sahte bandrollü ve bandrolsüz satışa hazır halde dolu alkollü içki şişesi, 950 adet sahte etiket, 2 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Bir tır dolusu kaçak sigara ele geçirildi
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