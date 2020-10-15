Deprem mi oldu? 15 Ekim 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte güncel son depremler listesi!

Son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesi… Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz senede ülkemizde ufak çaplı da olsa sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Uzman isimler fay hatları üzerinde gerçekleşen bu sarsıntılara yönelik vatandaşları önlem alması yönünde uyarırken özellikle Marmara Bölgesi'nin kritik süreçte olduğu biliniyor. Küçük veya büyük çaptaki bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" sorusuna gün içerisinde yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 15 Ekim 2020 Bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

15 EKİM BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN? KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları şiddeti, yeri ve saati gibi detaylarla resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar güncel son depremler listesi ile ilgili araştırmalarını gerçekleştirirken internet aracılığı ile "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor…