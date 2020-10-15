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mi oldu? 2020 ve son depremler listesi ile Deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte güncel son depremler listesi!

Ülkemizde gerçekleşen son depremler ve resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak vatandaşlarla paylaşılmaya devam ediyor. Son dönemde 'de görülen küçük çaplı da olsa sarsıntılar vatandaşlar üzerinde tedirginliğe yol açarken anlık olarak konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. Gün içerisinde " mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorular yanıt arıyor. Son dakika deprem haberleri yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 2020 Bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 14:38 Son Güncelleme: 15.10.2020 14:40 ABONE OL
Deprem mi oldu? 15 Ekim 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte güncel son depremler listesi!

Son dakika Kandilli ve son depremler listesi… Bilindiği üzere içerisinde bulunduğumuz senede ülkemizde ufak çaplı da olsa sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Uzman isimler fay hatları üzerinde gerçekleşen bu sarsıntılara yönelik vatandaşları önlem alması yönünde uyarırken özellikle Marmara Bölgesi'nin kritik süreçte olduğu biliniyor. Küçük veya büyük çaptaki bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar " mi oldu, nerede ve ne zaman?" sorusuna gün içerisinde yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte 2020 Bugün ve AFAD son depremler listesi…

15 EKİM BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN? KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde gerçekleşen sarsıntıları şiddeti, yeri ve saati gibi detaylarla resmi site ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak paylaşmaya devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar güncel son depremler listesi ile ilgili araştırmalarını gerçekleştirirken internet aracılığı ile "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor…

Deprem mi oldu? 15 Ekim 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte güncel son depremler listesi!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN?

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Deprem mi oldu? 15 Ekim 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte güncel son depremler listesi!

DEPREM ANINDA YAŞAM ÜÇGENİ OLUŞTURUN!

(ÇÖK-KAPAN-TUTUN)!

  1. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere gibi eşyalardan uzak durulmalıdır.
  2. Okulda sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
  3. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
  4. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa yanına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
  5. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap gibi) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
  6. Kısacası, güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖKÜNÜZ, başınızı ve ensenizi koruyacak şekilde KAPANINIZ, düşmemek için sabit bir yere TUTUNUNUZ.
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Deprem mi oldu? 15 Ekim 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte güncel son depremler listesi!
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