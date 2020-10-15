‘Kurtarın beni’ diyen Mahide öldürüldü

Düzce'de 112 Acil'i arayarak "Bir evde kapalı tutuluyorum. Kurtarın beni" diyen 25 yaşındaki Mahide Güneş Ünal, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. İddiaya göre dün 19.30 sıralarında 112 Acil'i arayan Mahide Güneş Ünal "Bir evde kapalı tutuluyorum. Kurtarın beni" diyerek yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine Çamlıevler Mahallesi'ndeki adrese gitti. Ancak Kemal Anıl Şenol'a (30) ait apartman dairesinde Mahide Güneş Ünal'ın, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Şenol tarafından silahla öldürüldüğü, Şenol'un da aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şenol doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.