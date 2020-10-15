Süper Loto sonuçları canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Sisal Şans ile Milli Piayngo İdaresi (MPİ) arasında yapılan ortaklıkla yenilenerek şans oyunu severlere yüksek tutarda büyük ikramiye kazandırılan Süper Loto sonuçları, bugün yapılacak (13 Ekim 2020 Salı) MP TV canlı yayınıyla belirlenecek. Milli Piyango Online ile MP TV canlı çekiliş yayını için bilet alarak kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanan kişi olmak isteyen şans oyunu severler, şanslı numaraları merak ederek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapıyor. MPİ 13 Ekim Süper Loto sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilir günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (13 EKİM 2020 SALI)

Sisal Şans ile Milli Piyango İdaresi (MPİ) ortaklığında MP TV canlı çekiliş yayınıyla MPİ 13 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama motoru ve diğer tüm bilgiler şöyle;