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SON DAKİKA: çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte nedeni...

Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Twiter’da saat 00.43 itibariyle bir hata oluştu uyarısı alınmaya başlandı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında kullanıcılar tarafından çöktü mü? Sorusuyla yanıt araştırmasın yapılmaya başlandı. Peki, Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? merak edenler tüm detayları bu başlık altında bulabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 02:02 Son Güncelleme: 16.10.2020 02:02 ABONE OL
SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte nedeni...

Sayısı Milyonları aşan kullanıcısıyla büyümeyi sürdüren sosyal medya platformu 'da 00.43'ten itibaren "bir hata oluştu" uyarısı alınmaya başladı. Uyarıyla birlikte tweetlerin yer aldığı anasayfa kısmı yenilenmeyerek açılmamaya başladı. Bu son dakika gelişmeyle birlikte kullanıcılar Twitter'da neden hata oluştu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? İşte merak edilen Twitter çöktü mü?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? | SON DAKİKA

Popüler sosyal medya platformu Twitter ile ilgili olarak yaşanan açılmama sorununa ilişkin sayısı milyonları aşan kullanıcılar tarafından merak edilen "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna ilişkin son dakika ayrıntılar şöyle;

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte nedeni...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Ünlü ve popüler sosyal medya platformu 'da saat 00.43 itibariyle "bir hata oluştu" uyarısı alınarak tweetlerin bulunduğu anasayfa yüklenmemeye başladı. Hatanın sunucularda anlık oluşan bir sorun problem sebebiyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Konuya ilişkin Twitter tarafından bir açıklama gelmezken sorunun ilerleyen saatlerde tamamen çözülmesi bekleniyor.

TWITTER ONAY KODU ARAMA ANLAŞILMIYOR?

Ancak bu konuda ciddi sorunlar mevcut. Ben kendim de aradığımda rakamların düzensiz bir şekilde söylendiği için birçok kez onay kodunu yanlış girdim.

Sonrasında durumu anladım ve başardım.

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte nedeni...

NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bunun için öncelikle numaraları anlık olarak iyice dinleyin. Bot size bu onay kodunu verirken fark ettiyseniz 4 kere aynı rakamları veriyor. Bu verilen rakamlardan ilk üçü 5 haneli, sonuncusu ise 6 haneli. Sizin onay kodunuz ise bu durumda en son verilen 6 haneli kod. Yani şu şekilde;

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte nedeni...

Twitter onay kodu: 12345 - 12345 - 12345 - (123456)

Yukarıda görebileceğiniz üzere onay kodunuz en son söylenen '123456'dır. Buna dikkat ederek onay kodunu doğru girebilir ve hesabınızın kilidini hemen açabilirsiniz.

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SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek? İşte nedeni...
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