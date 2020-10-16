Ev alma hayaliyle biriktirdiği para, sonu oldu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Abdurrahman Gazi Mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarında tek başına yaşayan 9 çocuk annesi 76 yaşında ki Melek Bulut, akşam saatlerinde evinde boğazı kesik halde bulundu. Yaşlı kadının kızı, annesini arayıp ulaşamayınca eve geldi.

Evde korkunç manzarayla karşılan kız, sinir krizi geçirdi. Olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlatıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay sonrası SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre yaşlı kadının Oltu'da bir köyde yaşadığı ve uzun yıllar önce eşini kaybettiği öğrenildi. 5 yıl önce köyde ki hayvanlarını satan kadın Erzurum'a taşındı. Kocasından kalan maaşı yıllarca biriktiren Bulut, kirada oturduğu evi almak için para biriktiriyordu. Komşuları ile zaman zaman yaptığı sohbetlerde, evde parası olduğunu söylüyordu.

Yaşlı kadının bir komşusu Nebi Karslı, kendisinin çok sevildiği bir insan olduğunu söyleyerek; "Her sabah erkenden dışarıya çıkar tek başına çimlerde otururdu. Apartmandan işine giden insanları uğurlar, dua ederdi. Çocukları vardı. Gider gelirlerdi. Çok sevilen bir teyzeydi" dedi.