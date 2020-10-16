‘Filyasyon, izolasyon eksiksiz sürüyor’

Türkiye'de dün 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408 oldu. 1311 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 5.9 olarak açıklandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün (dün) tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız"dedi.