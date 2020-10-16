Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediliyor.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve 226 gün süreyle çok sayıda ekiple aranmasına rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarına dün yeniden başlanırken, bugün de Uzunçayır Baraj Gölü'nde çok sayıda ekibin katılımıyla çalışmalara devam ediliyor.

Tunceli Valiliği koordinesinde, dün itibariyle Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları tekrar başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünden 20'si dalgıç 45 kişilik ekiple arama çalışmalarına dün başlandı.

Çalışmalar kapsamında botlarla baraj gölü yüzeyinde aramalar gerçekleştirilirken 3 su altı arama robotu (ROV) cihazı ile bir taramalı sonar cihazı da çalışmalarda kullanılıyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu. Bunun üzerine valilik koordinesinde geniş kapsamlı soruşturma ve araştırma başlatılmış, kayıp Gülistan'la ilgili bazı güvenlik kameraları ve araç içi kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşılmasının ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması başlatılmıştı. 226 gün boyuncu baraj gölü dahilinde bir çok noktada yapılan çalışmalardan sonuç elde edilememişi üzerine çalışmalara 18 Ağustos tarihi itibariyle son verilmişti.