Mübarek Cuma mesajları ve sözleri: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri burada!

İslam aleminin arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmede köprü görevi gören mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar Cuma mesajları araştırmalarına başladılar. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen Cuma mesajları ve sözlerini sevdikleri ile paylaşacak olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Haberimizin içerisinden kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim 2020 ulaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 16 EKİM 2020

En güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!