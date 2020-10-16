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On Numara bilet sorgulama ekranı! 16 Ekim 2020 Online ile saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu tutkunları için geri sayıma an itibariyle başladı. Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan çekiliş sonuçları Online ile canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Zengin olma hayalleriyle kuponlarını dolduran vatandaşlar kazandıran şanslı numaraları MPİ bilet sorgulama ekranı ile öğreniyor. En son yapılan çekiliş sonuçlarında 304.171 bin liralık büyük ikramiye tek kişiye çıkınca bu hafta heyecan ikiye katlandı Peki On Numara bilet sorgulama nasıl yapılır? 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2020 16:55 ABONE OL
On Numara bilet sorgulama ekranı! 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Online ile bu akşam belli oluyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ canlı ve noter huzurunda çekiliş sonuçların öğrenecek. Şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyenler için heyecan katlanarak büyüyor. Yapılan son çekiliş sonucunda 304.171 bin liralık ikramiye tek bir kişiye isabet etmişti. Buna göre; On Numara bilet sorgulama nasıl yapılır? 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Haberimizde, Milli Piyango Online ile 16 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

İşte On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar…

On Numara bilet sorgulama ekranı! 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

henüz açıklanmadı. On numara çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte bilet sorgulama işlemlerine başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak bilet sonuçlarını sorgulayabilirsiniz...

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN ON NUMARA SONUÇLARI NASILDI?

12 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar; 5-10-16-18-19-23-24-32-33-36-40-41-43-45-47-53-57-60-61-62-69-76 olarak belirlendi.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

Yenilenen On numara kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

On Numara bilet sorgulama ekranı! 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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On Numara bilet sorgulama ekranı! 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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