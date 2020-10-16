On Numara bilet sorgulama ekranı! 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango Online ile On Numara sonuçları bu akşam belli oluyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ canlı ve noter huzurunda çekiliş sonuçların öğrenecek. Şanslı numaraların kendilerine çıkmasını isteyenler için heyecan katlanarak büyüyor. Yapılan son çekiliş sonucunda 304.171 bin liralık ikramiye tek bir kişiye isabet etmişti. Buna göre; On Numara bilet sorgulama nasıl yapılır? 16 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Haberimizde, Milli Piyango Online ile 16 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
İşte On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar…
On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişinin sonuçları, saat 20:00'da gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte bilet sorgulama işlemlerine başlayabilirsiniz.
Aşağıdaki linke tıklayarak bilet sonuçlarını sorgulayabilirsiniz...
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
12 Ekim tarihli On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar; 5-10-16-18-19-23-24-32-33-36-40-41-43-45-47-53-57-60-61-62-69-76 olarak belirlendi.
Yenilenen On numara kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.