Şanlıurfa’da kocasından işkence gören kadın bebeğine kavuştu

Şanlıurfa'da dini nikâhla birlikte yaşadığı kişi tarafından işkence edildiği iddia edilen kadın, hastanedeki tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki kadın konukevine yerleştirildi.

Akşemsettin Mahallesi'nde 7 Ekim'de yaralı halde bulunan ve dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Mırvet Nivej'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden ve hastanede kaldığı süre boyunca kadına sosyal ve psikolojik destek veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, taburcu işlemleri sonrası kurum bünyesindeki kadın konukevine yerleştirdi.

Ekipler, koruma altına aldıkları 50 günlük bebeği de kadın konukevine getirerek anne Mırvet Nivej'ye teslim etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, Mırvet Nivej ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Olay Şanlıurfa'da 7 Ekim'de Akşemsettin Mahallesi'nde yaralı bir kadının yardım istediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bulunan Suriyeli Mırvet Nivej hastaneye kaldırılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda kadına işkence yaptığı iddia edilen İlyas Arık gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheli ceza evine konulmuştu.