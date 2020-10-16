SON DAKİKA | Uzman isim o fay hattına dikkat çekti ve ekledi... İstanbul Avcılar'da gerçekleşen depremin ardından flaş uyarı

İstanbul'un Avcılar açıklarında bugün 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, bölgede panik yarattı. Şiddeti küçük olmasına karşın; bölge halkında tedirginlik yaratan bu deprem, akıllara 1999 Gölcük depremini getirdi. Öyle ki, 1999 Gölcük depreminde İstanbul'da en çok zarar gören bölgelerden birisi Avcılar'dı. Büyük İstanbul depremi ile ilgili soru işaretlerine de neden olan bu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika açıklaması geldi.

ÜNLÜ UZMANDAN SON DAKİKA DEPREM UYARISI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz fayını işaret etti ve bu fay hattında olacak olan depremlerin rahatsız edici olacağı söyledi.

İşte, Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depremi ile ilgili o açıklamaları;