Tarihi kısa köprü 10 yıl sonra kurtuldu!

İstanbul Silivri'de 6 asırlık tarihi Kısa Köprü, 10 yıl sonra yaya trafiğine açıldı. Uzun süredir harap halde bulunan köprü, Karayolları Bölge Müdürlüğünün restorasyon çalışmasıyla aslına uygun olarak yenilendi. Kısa Köprü'nün ardından Mimar Sinan Köprüsü de önümüzdeki aylarda bitirilecek.

Silivri'de uzun yıllardır restore edilmeyi bekleyen tarihi köprülerin yenilenmesi kapsamında 2019 yılında çalışmalara hız verildi. Tarihi Kısa Köprü'nün hasarlı bölgeleri tamir edilerek toprak altında kalan gözleri gün yüzüne çıkarıldı. 2019'da kurul projeleri onaylandıktan sonra restorasyona alınan köprünün, Silivri'nin eski yerleşim dönemlerinden beri kullanılan bölümleri de tamir edildi. Silivri'nin tam ortasından geçen derenin üzerindeki köprünün kapalı olması nedeniyle, bir taraftan diğerine geçiş için uzun mesafe kat edilmesi gerekiyordu. Köprünün açılmasıyla birlikte şehir içi yaya ulaşımı da rahatladı.

Vakkas Köprüsü adıyla da anılan köprünün yapılış tarihi konusunda farklı görüşler bulunuyor. 1606 yılında Padişah I. Ahmed'in validesi Handan Sultan tarafından tamir ettirildiğine dair kayıtlar yer alıyor. 48,5 metre uzunluğundaki tarihi köprü, dere yatağının daralması nedeniyle 1950'li yıllardan itibaren üç gözü toprak altında kalmıştı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın girişimleriyle Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü'nün kurtarılması amacıyla 2019 yılında ilk çalışmalar başlatılmıştı.