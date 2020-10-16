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Temaslı kişileri bildirmeyen hastalarına

'nın Emet ilçesinde virüs testi pozitif çıkan 2 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle açıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 18:31 Son Güncelleme: 16.10.2020 18:38 ABONE OL
Temaslı kişileri bildirmeyen korona hastalarına soruşturma

Edinilen bilgiye göre, yapılan test sonucu pozitif çıkan hastalar E.İ. ve E.Ç. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada 2 şahsın filyasyon ekiplerine temasta bulundukları kişileri eksik veya bildirmedikleri tespit edildi.

Bunun üzerine 2 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi.
Savcılık tarafından 2 kişi hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

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Temaslı kişileri bildirmeyen korona hastalarına soruşturma
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