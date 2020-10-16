SON DAKİKA! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek?

Sayısı Milyonları aşan kullanıcısıyla büyümeyi sürdüren sosyal medya platformu Twitter'da 00.43'ten itibaren "bir hata oluştu" uyarısı alınmaya başladı. Uyarıyla birlikte tweetlerin yer aldığı anasayfa kısmı yenilenmeyerek açılmamaya başladı. Bu son dakika gelişmeyle birlikte kullanıcılar Twitter'da neden hata oluştu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? İşte merak edilen Twitter çöktü mü?
Popüler sosyal medya platformu Twitter ile ilgili olarak yaşanan açılmama sorununa ilişkin sayısı milyonları aşan kullanıcılar tarafından merak edilen "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna ilişkin son dakika ayrıntılar şöyle;
Ünlü ve popüler sosyal medya platformu Twitter'da saat 00.43 itibariyle "bir hata oluştu" uyarısı alınarak tweetlerin bulunduğu anasayfa yüklenmemeye başladı. Konuya ilişkin Twitter tarafından ilk açıklama yapıldı. Resmi Twitter support hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Twitter'ın bir süredir pek çok kullanıcı için kullanılamaz hale geldiği ancak tekrar eski haline gelmesi için çalışıldığı duyuruldu. Öte yandan Twitter'ın dahili sistemlerinde bazı sorunlar yaşandığı ve güvenlik ihlali ya da siber saldırı belirtilerine rastlanılmadığına da açıklamada yer verildi.
Ancak bu konuda ciddi sorunlar mevcut. Ben kendim de aradığımda rakamların düzensiz bir şekilde söylendiği için birçok kez onay kodunu yanlış girdim.
Sonrasında durumu anladım ve başardım.
Bunun için öncelikle numaraları anlık olarak iyice dinleyin. Bot size bu onay kodunu verirken fark ettiyseniz 4 kere aynı rakamları veriyor. Bu verilen rakamlardan ilk üçü 5 haneli, sonuncusu ise 6 haneli. Sizin onay kodunuz ise bu durumda en son verilen 6 haneli kod. Yani şu şekilde;
Twitter onay kodu: 12345 - 12345 - 12345 - (123456)
Yukarıda görebileceğiniz üzere onay kodunuz en son söylenen '123456'dır. Buna dikkat ederek onay kodunu doğru girebilir ve hesabınızın kilidini hemen açabilirsiniz.