SON DAKİKA! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, anasayfa neden yenilenmiyor, ne zaman düzelecek?

Sayısı Milyonları aşan kullanıcısıyla büyümeyi sürdüren sosyal medya platformu Twitter'da 00.43'ten itibaren "bir hata oluştu" uyarısı alınmaya başladı. Uyarıyla birlikte tweetlerin yer aldığı anasayfa kısmı yenilenmeyerek açılmamaya başladı. Bu son dakika gelişmeyle birlikte kullanıcılar Twitter'da neden hata oluştu? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Twitter çöktü mü? İşte merak edilen Twitter çöktü mü?

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR? | SON DAKİKA

Popüler sosyal medya platformu Twitter ile ilgili olarak yaşanan açılmama sorununa ilişkin sayısı milyonları aşan kullanıcılar tarafından merak edilen "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna ilişkin son dakika ayrıntılar şöyle;