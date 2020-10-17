A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünlerde indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler ALDIN ALDIN kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine çeşit çeşit ürünlerde dev indirim müşterilerini bekliyor olarak. Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri haline gelen markanın kataloğunda yer alan ürünlerde Siyah Nokta giderici cilt temizleme cihazından su ısıtıcıya, her boy valiz çeşitlerine birçok ürün Aldın Aldın indirimlerinde yerini alacak. Peki, A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM BAŞLIYOR!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten, zücaciyeye, gıdadan, mutfak malzemelerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit indirim yer alıyor. Her hafta birbirinden güzel indirimlerini tüketiciyle buluşturan mağazada bu hafta yok yok. Kampanyalı ürünler fırsatından yararlanmak isteyenler şimdiden katalog araştırmasına çıktı…