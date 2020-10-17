Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünlerde indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler ALDIN ALDIN kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

2020 ürünlerde indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler ALDIN ALDIN kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

Her hafta olduğu gibi Perşembe günlerinden itibaren Aldın Aldın indirimleri ile müşterileri kendi bünyesine çeken ürünler kataloğu yayınlandı. Teknolojiden mutfak gereçlerine birbirinden çeşitli ürünlerde dev indirim her hafta mağazalarda yer alırken bu Perşembe ise Toshiba 49LL2A63DT 49″ Full HD Smart Led Tv, SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi, Toz torbalı süpürge gibi birçok ürün uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, A101 2020 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:41 Son Güncelleme: 17.10.2020 14:42 ABONE OL
A101 22 Ekim aktüel ürünlerde ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

ürünler kataloğunda bu hafta yine çeşit çeşit ürünlerde dev indirim müşterilerini bekliyor olarak. Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri haline gelen markanın kataloğunda yer alan ürünlerde Siyah Nokta giderici cilt temizleme cihazından su ısıtıcıya, her boy valiz çeşitlerine birçok ürün Aldın Aldın indirimlerinde yerini alacak. Peki, A101 2020 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu ve tüm detaylar…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM BAŞLIYOR!

Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten, zücaciyeye, gıdadan, mutfak malzemelerine varıncaya kadar yüzlerce üründe binlerce çeşit indirim yer alıyor. Her hafta birbirinden güzel indirimlerini tüketiciyle buluşturan mağazada bu hafta yok yok. Kampanyalı ürünler fırsatından yararlanmak isteyenler şimdiden katalog araştırmasına çıktı…

A101 22 Ekim aktüel ürünlerde ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

.

A101 22 Ekim aktüel ürünlerde ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

.

A101 22 Ekim aktüel ürünlerde ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

.

A101 22 Ekim aktüel ürünlerde ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

.

A101 22 Ekim aktüel ürünlerde ALDIN ALDIN indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
A101 22 Ekim 2020 aktüel ürünlerde indirimleri başlıyor! A101 aktüel ürünler ALDIN ALDIN kataloğunda bu haftanın fırsatları neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA