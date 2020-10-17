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Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Online ile Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Online ile sonuçları merak ediliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MPİ canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçları kazandırmaya devam ediyor. Geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 70 milyon TL'yi aştı. Kuponlarını dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraların kendilerine çıkmasını istiyor. Peki Çılgın sonuçları bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.10.2020 15:55 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu tutkunları Çılgın sonuçları için geri sayıma başladı. Haftanın üç günü yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar sahiplerini buluyor. Online canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçlarında 17 Ekim Sayısal Loto çekilişi için 70 milyon 908 bin 470 TL'ye ulaştı. Heyecanı ikiye katlayan çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki Loto sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? 17 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi 17 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:30 millipiyangoonline.com'dan canlı yapılacak çekiliş ile gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta ikramiye 70 milyonu aştı…

İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, AÇIKLANDI MI?

Çılgın çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Aşağıda bilet sorgulama ekranına giderek çekiliş sonucunu sorgulayabilirsiniz…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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