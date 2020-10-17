Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayıma başladı. Haftanın üç günü yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar sahiplerini buluyor. Milli Piyango Online canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye 17 Ekim Sayısal Loto çekilişi için 70 milyon 908 bin 470 TL'ye ulaştı. Heyecanı ikiye katlayan çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? 17 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi 17 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:30 millipiyangoonline.com'dan canlı yapılacak çekiliş ile gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta ikramiye 70 milyonu aştı…
İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanınca Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Aşağıda bilet sorgulama ekranına giderek çekiliş sonucunu sorgulayabilirsiniz…
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.