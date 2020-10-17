Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama: 17 Ekim Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayıma başladı. Haftanın üç günü yapılan çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar sahiplerini buluyor. Milli Piyango Online canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçlarında büyük ikramiye 17 Ekim Sayısal Loto çekilişi için 70 milyon 908 bin 470 TL'ye ulaştı. Heyecanı ikiye katlayan çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır? 17 Ekim 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi 17 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:30 millipiyangoonline.com'dan canlı yapılacak çekiliş ile gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta ikramiye 70 milyonu aştı…

İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…