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Esendere 'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

'a açılan Esendere 'nda gerçekleştirilen operasyonda içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan 113 kilogram "peyote kaktüsü"ne el konuldu.

AA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:29 ABONE OL
Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tırın sürücüsünün rutin gümrük işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine araç x-ray taramasına yönlendirildi.

Bazı kolileri tarama öncesi araçtan indirmek isteyen sürücü engellendi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği koliler açıldı.

Kolilerde 113 kilogram 1530 adet bitki olduğu tespit edilirken, bu bitkilerin Güney Amerika'da yetiştirilen ve içinde doğal olarak bulunan "meskalin" bileşiği nedeniyle halüsinasyona yol açan "peyote kaktüsü" olduğu saptandı.

Bitkilerden elde edilen numunenin test cihazıyla yapılan analizinde uyuşturucu uyarısı tespit edildi.

Araca el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

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Esendere Gümrük Kapısı'nda halüsinasyona neden olan bitki ele geçirildi
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