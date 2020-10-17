Filyos limanı nerede? Karadeniz kıyısında yer alan limanla alakalı vatandaşlar detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Geniş bir hinterland alanına sahip olan liman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi açıklamalarında adı geçti. Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı'nda hummalı bir çalışmanın yapıldığı ifade edildi. Doğalgaz çalışmalarının topyekun devam ettiği Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?

FİLYOS LİMANI NEREDE?

Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı Karadeniz kıyısında yer alıyor. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelik olduğu biliniyor…