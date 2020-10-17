Filyos limanı nerede? Karadeniz kıyısında yer alan limanla alakalı vatandaşlar detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Geniş bir hinterland alanına sahip olan liman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi açıklamalarında adı geçti. Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı'nda hummalı bir çalışmanın yapıldığı ifade edildi. Doğalgaz çalışmalarının topyekun devam ettiği Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz rezervi müjdesi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?
Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı Karadeniz kıyısında yer alıyor. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelik olduğu biliniyor…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Zonguldak açıklarında doğalgaz rezervi çalışmasına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaretinde 'yeni müjde' olarak yapacağı açıklama kentte heyecanla bekleniyor. Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO üssünde ise hummalı çalışma sürüyor.
Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde yer alıyor. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.