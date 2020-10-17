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Sahte kimlikli hırsız polisten kaçamadı

Fatih Ayakkabı mağazasından cep telefonu çalan Cezayirli hırsız ekiplerince yakalandı. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:50 ABONE OL
Sahte kimlikli hırsız polisten kaçamadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerinin 'Açıktan Hırsızlık' suçuna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih'in Fatih Muhsine Hatun Mahallesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan ve kendisini Cezayir uyruklu Crubain W. (35) olarak beyan eden yabancı uyruklu şüphelinin farklı konulardan işlem görmüş Cezayir uyruklu Chebbine T. (42) olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın aynı gün Fatih ilçesinde bulunan bir ayakkabı mağazası içerisinden cep telefonu çalınması olayının faili de olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs önceki gün "Açıktan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Sahte kimlikli hırsız polisten kaçamadı
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