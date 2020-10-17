SON DAKİKA | Ünlü sunucu Dilay Kemer kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı! Kötü haberi FB TV böyle duyurdu

Az önce gelen son dakika haberine göre FB TV'nin başarılı sunucusu Dilay Kemer kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı. Dilay Kemer'in yoğun bakımda olduğunu FB TV, Twitter'dan paylaştı. Hastalığı nedeniyle bir süredir çalışamayan Dilay Kemer'in yoğun bakıma alınması sonrası sosyal medyadan destek mesajları geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlanayan Kemer, ikinci kez kansere yakalandığını belirtmişti.
İŞTE DİLAY KEMER'İN O MESAJI...
"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."
ÜNLÜ SUNUCU DİLAY KEMER KİMDİR?
1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı. 2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev alan Dilay Kemer, bugün kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı.