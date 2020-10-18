CİMER'e yazdılar, sahte koruma polisini yakalattılar! İki yıl böyle dolandırmış

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kendisini devlet büyüklerinin koruması polis memuru olarak tanıtan ve son iki yıl içerisinde yaklaşık 200 bin liralık seri dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen sahte polisi suçüstü yakaladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması, mağdurların kendisini polis memuru ve devlet büyüklerinin yakın koruması olarak tanıtan ve dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen Burak T.'yi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet etmesi üzerine açıldı. İhbarlarda ismi geçen Burak T.'nin polis memuru olmadığı belirlendi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri incelemeler başlatarak şüpheli Burak T.'yi fiziki olarak takibe aldı. Şüphelinin Sultanbeyli Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan iki farklı iş yerine kendisini devlet büyüklerinin yakın koruması olarak tanıttığı ve iş yerlerine getirdiği araçları da devlet büyüklerine ait araç olarak tanıtarak eksikliklerini yaptırdığı ve ödemeleri yapmadığı belirlendi.





SİLAH RUHSATI VAADİYLE DOLANDIRDI



Şüpheli Burak T.'nin aynı yöntemi kullanarak servis plakası aldırma vaadi, bazı araçların tamirleri ve bakımları, bazı kaporta boya işlemleri, alkollü araç kullanma nedeniyle el konulan ehliyetleri geri alma vaadi ve silah taşıma ruhsatı aldırma vaadi ile yedi kişiyi toplamda 116 bin 850 lira dolandırdığı tespit edildi. Mağdurlara yönelik incelemelerin sürdüğü ve inceleme sonucunda mağdur sayısının artabileceği belirtildi. Şüphelinin yaklaşık 200 bin liralık seri dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edildi. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından dört aranması bulunan Burak T., Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından Pendik'teki adresinde yakalandı.





ARACINDA SİREN TERTİBATI BULUNDU



Şüphelinin adresinde ve aracında yapılan aramalarda; üzerinde "Polis" ve "Basın" ibareleri bulunan dört sahte tanıtım kartı, 40 bin lira, el telsizi, araca monte edilmiş siren tertibatı ele geçirildi. Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi, Güveni Kötüye Kullanma, Parada Sahtecilik ve Kasten Yaralama suçlarından sekiz kaydı bulunan şüpheli Burak T., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan hakkında yasal işlem yapılan şüpheli Burak T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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