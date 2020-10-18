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Gazeteci hayatını kaybetti

Bir süredir tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı gazeteci hayatını kaybetti.  Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 21:44 Son Güncelleme: 18.10.2020 21:56 ABONE OL
Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti. Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti
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