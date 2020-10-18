Her noktaya emzirme kabini

Annelerin bebekleriyle birlikte dışarı çıktıklarında yaşadıkları büyük bir sıkıntıyı sonlandırmak için harekete geçen belediye çeşitli noktalara Bebek Bakım ve Emzirme Kabini kurdu. Kabinlerin İstanbul'da bir ilk olduğuna dikkat çekilirken, ilk olarak başta Santral Meydan olmak üzere üç noktaya yerleştirilen kabinlere anneler ilk günden ilgi gösterdi. Ünitelerde bebek alt değiştirme ünitesi, klima, aynı zamanda engelli vatandaşların araçlarını şarj etmesini sağlayacak şarj ünitesi, kitap paylaşım noktası bulunuyor. Kabini kullanan Canan Kuvvetli, bebeğinin aracını kabinin önünde bıraktıktan sonra önce ellerini dezenfekte etti ve belediyenin kendisine vermiş olduğu ücretsiz kartla içeri güvenli bir şekilde giriş yaptı. Burada çocuğunun bezini değiştiren anne Canan Kuvvetli, "Eksikliğini hissediyorduk her zaman.Belediyemiz de düşünmüş böyle güzel bir uygulama. Anneler için büyük bir nimet olarak düşünüyorum. Çünkü çarşıya gezmeye çıktığımızda mağazalara girmek zorunda kalıyorduk bebeklerin ihtiyaçları için. Bu anlamda çok güzel bir çalışma olmuş" dedi. Bebek bakım ünitesinin hemen yanında yer alan engelli aracı şarj ünitesini kullanan Murat Kınay ise, "Böyle bir uygulamadan dolayı belediyeye çok teşekkür ediyorum. Artık nerede aracımızı şarj edeceğiz diye düşünmemize gerek kalmadı. Artık böyle noktalarda şarjımızı dolduracağız" şeklinde konuştu. İlk olarak Ümraniye Santral Meydan, Dr. Sadık Ahmet Parkı ve Dudullu Kaleli Merkez Camii yanına yerleştirilen Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri, önümüzdeki günlerde yerleştirilecek iki nokta ile Ümraniye'nin beş farklı noktasında hizmet verecek.