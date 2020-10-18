Kaçak kazıya suçüstü

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.A. (46) ve M.K. (27) isimli şahısların Karaman Beldesi'nde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı.

Şaban YILMAZ / SABAH

18 Ekim 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda E.A. (46) ve M.K. (27) isimli şüpheliler izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dijital dedektör, 1 adet keser, 1 adet orak, 1 adet murç, 2 adet demir çubuk, 1 adet demir zımpara, 1 adet el küreği, 1 adet sırt çantası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.