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Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Komşusu El-Hüseyin'in evine giren hırsızın peşinden koşarak onu vuran 22 yaşındaki Abdulsamet Kaymaz, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaymazi emniyette verdiği ifadesinde 'silahın yanlışlıkla ateş aldığını' söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 10:18 Son Güncelleme: 18.10.2020 10:27 ABONE OL
Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

Olay, 14 Ekim'de saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Halime el-Hüseyin, evde kar maskeli iki kişi görünce eşi Ahmet el-Hüseyin'i uyandırdı. Bu sırada, içinde 200 lira bulunan çantayı alan şüpheliler, karşısında Ahmet el-Hüseyin'i görünce kaçmaya başladı.

Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

El-Hüseyin'in "Hırsız var" diye bağırması üzerine komşuları sokağa çıktı. El-Hüseyin'in komşularından biri, çantayı alıp kaçan Ömer Kavuk'un arkasından koştuğu sırada elindeki tabancayı ateşledi. Kavuk, tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Yaralı halde bir süre kaçan Kavuk, daha sonra yere yığıldı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

KOMŞUSU VURMUŞ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Kavuk, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

Tedaviye alınan Kavuk'un, hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Kavuk'u ağır yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelinin, El-Hüseyin'in komşularından Abdulsamet Kaymaz olduğunu belirledi. Kaymaz, polisin operasyonuyla evinde yakalandı.

Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Kaymaz'ın ifadesinde, Kavuk'u kovaladığı sırada ayağının takılması sonucu yere düştüğünü, elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulsamet Kaymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

Ömer Kavuk'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı
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