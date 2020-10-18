Komşusunun evine giren hırsızı vuran şahıs, tutuklandı

El-Hüseyin'in "Hırsız var" diye bağırması üzerine komşuları sokağa çıktı. El-Hüseyin'in komşularından biri, çantayı alıp kaçan Ömer Kavuk'un arkasından koştuğu sırada elindeki tabancayı ateşledi. Kavuk, tabancadan çıkan mermiyle yaralandı. Yaralı halde bir süre kaçan Kavuk, daha sonra yere yığıldı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.