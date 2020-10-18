Malatya’ya yeni meydan ve tören alanı kazandırılıyor

Özellikle resmi bayram ve törenlerde trafik sıkışıklığının yaşandığı Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alana çıkan bütün arterlerde yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçebilmek, törenler sırasında oluşan güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya'ya yakışır bir tören alanı ve meydan kazandırmış olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında farklı binalarda hizmet veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yeni bir hizmet binasına kavuşacak.

Hazırlanan proje kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ana hizmet binası ve ek binalarının bir araya toplanması sağlanacak. Yeni bina 2071 vizyonuna hizmet edecek bir kompleks halinde inşa edilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binalarının yer aldığı eski Öğretmenevi ve eski Ticaret Lisesi binaları da yıkılarak bu alanın kent meydanına dönüştürülmesi sağlanacak. Kent meydanı projesi ile resmi törenlerde trafiğe kapanan yolların açtığı tüm aksaklıklar trafik yükünün artması gibi dezavantajlı durumları ortadan kaldırılacak ve tüm resmi törenler yeni kent meydanında gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullanacağı, buluşma noktası olarak belirleyeceği yeni bir kamusal alan oluşturulmuş olacak.

Konuyu yakından takip eden ve Ankara'da ilgili ödeneklerin hazırlanması, yer teslimlerinin bir an önce yapılması için temaslarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir yandan kırsala hizmet götürürken diğer bir yandan da Malatya'yı geleceğe hazırladıklarını belirterek, "Gelecekte vizyonu olan teknolojik donanımı yüksek bir binayı inşa ederek eğitim camiamızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında resmi tören ve bayramlarda birçok yol trafiğe kapatılarak trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyordu. Yaşanan trafik problemlerini ortadan kaldırmak için bu bölgeyi şehir meydanı yapmayı planlıyoruz. Bu konuyla alakalı olarak da yine bakanlıkla yakın görüşmelerimiz sona ermek üzere. Üzerinde çalıştığımız projeyi vatandaşımıza sunduğumuzda herkes çok beğenecek, şehrimiz yeni yeşil alan ve meydanlarla nefes alan bir kent merkezi haline dönüşecek. Şimdiden Malatya'mıza hayırlı olsun" dedi.

