Mezardaki zarftan tehdit çıktı

2009'da ölen ve 3 milyar dolarlık servet bırakan iş adamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın miras davalarıyla ilgili süreçte adı geçen ikinci eşi Nurten Tatlıcı yine tehdit edildi. Geçtiğimiz günlerde eşinin mezarını ziyarete giden Nurten Tatlıcı, mezarın üzerinde kapalı bir zarf buldu. İddiaya göre zarfın içindeki mektupta Nurten Tatlıcı'nın tarih tarih gittiği yerler ve "Adım adım takip ediyoruz ve nerelere gittiğine kadar biliyoruz" yazıyordu. Nurten Tatlıcı avukatlarının aracılığıyla savcılığa şikayetçi oldu. İstanbul Polisi soruşturma açarak inceleme başlattı.