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Mezardaki zarftan tehdit çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Mezardaki zarftan tehdit çıktı
2009'da ölen ve 3 milyar dolarlık servet bırakan iş adamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın miras davalarıyla ilgili süreçte adı geçen ikinci eşi Nurten Tatlıcı yine tehdit edildi. Geçtiğimiz günlerde eşinin mezarını ziyarete giden Nurten Tatlıcı, mezarın üzerinde kapalı bir zarf buldu. İddiaya göre zarfın içindeki mektupta Nurten Tatlıcı'nın tarih tarih gittiği yerler ve "Adım adım takip ediyoruz ve nerelere gittiğine kadar biliyoruz" yazıyordu. Nurten Tatlıcı avukatlarının aracılığıyla savcılığa şikayetçi oldu. İstanbul Polisi soruşturma açarak inceleme başlattı.
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Mezardaki zarftan tehdit çıktı
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