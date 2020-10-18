Otomobilin üzerine ağaç devrildi!

İzmit Seka Park Kültür Evleri mevkiinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testereyle keserek aracın üzerinde kaldırdı.





Edinilen bilgiye göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat E., sabah saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi Seka Park Kültür Evleri mevkiindeki görev yerine gelerek, 41 ACJ 248 plakalı otomobilini park etti.





Bir süre sonra dışarıdan gelen sesleri kontrol etmek üzere dışarı çıkan Murat E. yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağacın otomobilinin üzerine devrildiğini gördü. Murat E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testere ile keserek aracın üzerinden kaldırdı. Otomobil devrilen ağacın altından alınarak açık alana götürülürken otomobilin arka camının ve dikiz aynasının kırıldığı görüldü.