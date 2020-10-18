Sahte içkiden organize işler çıktı!

Peş peşe ölümlere yol açan sahte içkilere yönelik operasyonları sürdüren İstanbul Polisi; Bağcılar, Beyoğlu, Küçükçekmece ve Şişli'de sahte içki imalatı yapılan dört adreste 6 kişiyi yakaladı. Ele geçirilen ve sahte içki yapımında kullanılması hedeflenen etil alkolün, birebir aynı pet şişelerde olduğu tespit edilince soruşturma genişletildi. Aynı marka ve boyutta pet şişelere doldurulmuş etili alkolü sahte içki imalatı yapılan dört farklı adrese aynı noktadan organize bir şekilde dağıtıldığı tespit edildi. A.E. isimli bir kişi gözaltına alındı. Aynı çetenin üyesi oldukları saptanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyeti, ülkemiz genelinde peş peşe yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından başlatılan seri operasyonları sürdürdü. Bağcılar, Beyoğlu, Küçükçekmece ve Şişli'de sahte içki imalatı yapılan dört adreste sahte içki imalatı yapan ve sahte içkileri sattıkları iddia edilen S.D., T.A., T.C., Ü.U., D.E. ve E.S.M isimli altı kişiyi yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yüzlerce şişe satışa hazır hale getirilmiş sahte içki, pet şişelere doldurulmuş ve sahte içkilerin hazırlanışında kullanılması planlanan 76 litre etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

AYNI PET ŞİŞELER POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKİNCE...



Adreslerde ayrıca sahte içki imalatında kullanılan ölçü şırıngaları, ölçü kabı, metil alkolü damıtmada ve sahte içkilerin hazırlandığı etil alkole dönüştürmekte kullanılan iki plastik boru bulundu. Dört adreste ele geçirilen ve sahte içki yapımında kullanılması hedeflenen etil alkollerin, birebir aynı pet şişelerde olduğu tespit edilince soruşturma genişletildi. Aynı marka ve ebatta pet şişelere doldurulmuş etili alkollerin sahte içki imalatı yapılan dört farklı adrese aynı noktadan organize bir şekilde dağıtıldığı tespit edildi. Küçük pet şişelere doldurulmuş halde etil alkolleri sahte içki hazırlanan ve operasyon düzenlenen adreslere dağıtan A.E. isimli bir kişi gözaltına alındı. Aynı çetenin üyesi oldukları saptanan yedi kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.