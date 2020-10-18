Son dakika: Amanos Dağları eteğinde orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü mevkiinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye iş makinası ve söndürme ekipleri sevk edildi.Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında bu sabah 2 silahlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Dörtyol ilçesi kırsalında yangın ihbarı ulaştı.Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü kırsalındaki orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 15 arozöz -5 su tankı- 1 dozer ve yangın savaşçıları olarak adlandırılan söndürme ekipleri hareket etti.Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre İş Makinaları yangın bölgesine yol açmaya çalışırken 1 yangın söndürme helikopterinin de bölgede çalışmaya başladığı öğrenildi.