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Son dakika: eteğinde orman yangını

'ın Dörtyol ilçesi eteğindeki Çat köyü mevkiinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye iş makinası ve söndürme ekipleri sevk edildi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:16 ABONE OL
Son dakika: Amanos Dağları eteğinde orman yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü mevkiinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye iş makinası ve söndürme ekipleri sevk edildi.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında bu sabah 2 silahlı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Dörtyol ilçesi kırsalında yangın ihbarı ulaştı.
Amanos Dağları eteğindeki Çat köyü kırsalındaki orman yangını ihbarı üzerine bölgeye 15 arozöz -5 su tankı- 1 dozer ve yangın savaşçıları olarak adlandırılan söndürme ekipleri hareket etti.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre İş Makinaları yangın bölgesine yol açmaya çalışırken 1 yangın söndürme helikopterinin de bölgede çalışmaya başladığı öğrenildi.
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Son dakika: Amanos Dağları eteğinde orman yangını
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