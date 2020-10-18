İğrenç olayda son dakika gelişmesi: Ayrılmak isteyen sevgilisine tecavüz etmişti...

SON DAKİKA! İstanbul'da meydana gelen iğrenç olayda flaş gelişmesi yaşandı.
Ayrılmak istediği sevgilisi peşini bırakmayınca genç kız son bir kez konuşmak için erkek arkadaşının aracına binince hayatının şokunu yaşadı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Kadriye Y., ile Eren K., sevgiliydi. Çift geçtiğimiz günlerde ayrılmaya karar verdi. Sevgilisinin kendisini terk etmesini istemeyen Eren K., bir şans daha istediği sevgilisiyle buluşmak üzere iş yerine gitti.
SON KEZ BULUŞACAKTI
Aracı ile kız arkadaşını almak için kapıda beklediği bir anda bir grup kalabalığın kendisine doğru geldiğini gördü. Kalabalığın içerisinde sevgilisi Kadriye Y.'de vardı. Genç kızın arkadaşları Kadiye K.'yi yalnız başına göndermek istememişti. İddiaya göre, genç kız araca biner binmez Eren K., hareket ederek aracı boş bir araziye götürdü. Bu sırada Kadiye Y.'nin arkadaşları da çifti taksi ile takip etti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerine giden genç kızın arkadaşları Eren K.'nın araç içerisinde Kadriye K.'ya zorla tecavüz ettiklerini gördü. Arkadaşlarının müdahalesi ile saldırganın elinden kurtulan Kadriye Y., olayla ilgili şikayetçi oldu. Arkadaşlarının tanıklığı sonrası gözaltına alınan genç adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O SEVGİLİYE 22,5 YIL İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Eren K. hakkında hazırlanan iddianamede genç adamın sevgilisini konuşma bahanesi ile götürdüğü boş arazide cinsel saldırıda bulunduğu, aracın kapısını kilitleyerek çıkmasını engellediği, fiziki direnç gösteren Kadriye K.'ye tecavüz ettiği anlatıldı. 'Cinsel İstismar' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 22,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.