İğrenç olayda son dakika gelişmesi: Ayrılmak isteyen sevgilisine tecavüz etmişti...

SON KEZ BULUŞACAKTI



Aracı ile kız arkadaşını almak için kapıda beklediği bir anda bir grup kalabalığın kendisine doğru geldiğini gördü. Kalabalığın içerisinde sevgilisi Kadriye Y.'de vardı. Genç kızın arkadaşları Kadiye K.'yi yalnız başına göndermek istememişti. İddiaya göre, genç kız araca biner binmez Eren K., hareket ederek aracı boş bir araziye götürdü. Bu sırada Kadiye Y.'nin arkadaşları da çifti taksi ile takip etti.