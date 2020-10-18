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Son Dakika! 'de dansözlü korona eğlencesi şoke etti

Son dakika haberi... 'de inanılmaz olay... Tüm uyarılara kulak tıkayıp eğlendiler... Şişli'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:42 Son Güncelleme: 18.10.2020 10:04 ABONE OL
Son Dakika! Şişli'de dansözlü korona eğlencesi şoke etti

Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi.

Dansözün de sahne aldığı gecede buradakiler, göbek atıp halay çekti. Maske takan tek kişinin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

Koronavirüse davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sosyal medya platformlarında da yayınlandı.

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Son Dakika! Şişli'de dansözlü korona eğlencesi şoke etti
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