Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 29 milyon 898 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.
Geçtiğimiz perşembe günü yapılan çekilişte kazanan sayılar, 1, 30, 31, 42, 47 ve 59 oldu. 5 bilen kişi sayısı 13 olarak açıklanırken 4 bilen kişi sayısı 966 olarak duyuruldu.
Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 18 Ekim Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekiliş sonuçları, her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!
Çekiliş biter bitemez MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayıp gerçekleştirebilirsiniz.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.