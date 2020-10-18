Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

sonuçları ekranı! ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 18 Ekim sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 29 milyon 898 bin TL devretmişti. Peki, 18 Ekim saat kaçta açıklanacak? Süper Loto 18 Ekim sonuçları işlemlerinizi, Süper Loto çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 18:50 ABONE OL
Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. , internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 29 milyon 898 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

18 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan çekilişte kazanan sayılar, 1, 30, 31, 42, 47 ve 59 oldu. 5 bilen kişi sayısı 13 olarak açıklanırken 4 bilen kişi sayısı 966 olarak duyuruldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE MPİ BİLET SONUÇ EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 18 Ekim Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

ve diğer şans oyunlarının çekiliş sonuçları, her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de!

Çekiliş biter bitemez işleminizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayıp gerçekleştirebilirsiniz.

MPİ SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA