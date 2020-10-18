Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango Online ile 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Süper Loto çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 29 milyon 898 bin TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

18 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan çekilişte kazanan sayılar, 1, 30, 31, 42, 47 ve 59 oldu. 5 bilen kişi sayısı 13 olarak açıklanırken 4 bilen kişi sayısı 966 olarak duyuruldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE MPİ BİLET SONUÇ EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 18 Ekim Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;