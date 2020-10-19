Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Yurtta ve dünyada son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yer alan fay hatları üzerinde meydana gelen anlık kırılma olayları sonrasında farklı şiddetlerde depremler yaşanıyor. Bu depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...