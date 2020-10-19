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mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve listesi…

Geçtiğimiz haftalarda Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.2 şiddetindeki son dakika olayının ardından vatandaşlarımız, yurtta ve dünyada meydana gelen bilgilerine erişmek istiyor. Bu bağlamda Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesi ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 20:26 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:27 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

Yurtta ve dünyada son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde yer alan fay hatları üzerinde meydana gelen anlık kırılma olayları sonrasında farklı şiddetlerde depremler yaşanıyor. Bu depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi detayları şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 19 Ekim 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
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