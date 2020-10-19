Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı! 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları ÖSYM ile hızlı görüntüle!

18 Ekim'de ÖSYM ile gerçekleşen Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar soru ve cevap kitapçığına bakarak puan hesaplama yapabiliyor. Sınavın ardından en çok merak edilen konu ise hiç şüphesiz 202 Kaymakamlık soruları ve cevapları durumundaydı. ÖSYM tarafından adaylar fazla bekletilmeyerek, Kaymakamlık soruları ve cevap anahtarı ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, Kaymakamlık soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2020 Kaymakamlık soru ve cevapları…

KAYMAKAMLIK SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 18 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi ve ÖSYM tarafından sınava giren adaylar için müjdeli haber geldi. Kurum, 2020 Kaymakamlık soruları ve cevapları görüntüleme ekranının erişime açıldığını bildirdi. Böylelikle, Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları hızlı ve kolay bir şekilde görüntülenebiliyor.

İşte, Kaymakamlık sınav soru ve cevapları;