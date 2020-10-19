Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı! 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları ÖSYM ile hızlı görüntüle!

18 Ekim'de ÖSYM ile gerçekleşen Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar soru ve cevap kitapçığına bakarak puan hesaplama yapabiliyor. Sınavın ardından en çok merak edilen konu ise hiç şüphesiz 202 Kaymakamlık soruları ve cevapları durumundaydı. ÖSYM tarafından adaylar fazla bekletilmeyerek, Kaymakamlık soruları ve cevap anahtarı ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, Kaymakamlık soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2020 Kaymakamlık soru ve cevapları…
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 18 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi ve ÖSYM tarafından sınava giren adaylar için müjdeli haber geldi. Kurum, 2020 Kaymakamlık soruları ve cevapları görüntüleme ekranının erişime açıldığını bildirdi. Böylelikle, Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları hızlı ve kolay bir şekilde görüntülenebiliyor.
İşte, Kaymakamlık sınav soru ve cevapları;
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru şöyle:
"DUYURU
(19 Ekim 2020)
2020-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım tarihinde ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifresiyle öğrenebilecek.