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soru ve cevapları yayınlandı! 2020 ile hızlı görüntüle!

Devlet kamu idaresinde çalışmak isteyenler için soru ve cevapları erişime açıldı. Milyonlarca adayın katılımı ile hafta sonu başarılı bir şekilde tamamlanan sınavın ardından merak ediliyordu. Zira adaylar, Kaymakamlık sınav soru ve cevap anahtarı ile alabilecekleri puana yönelik tahminde bulunabiliyor. tarafından açıklanan sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı haberimizde yer alıyor. Haberimizden, 2020 Kaymakamlık soruları ve cevap anahtarı hakkında bilgi edinebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:08 ABONE OL
Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı! 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları ÖSYM ile hızlı görüntüle!

18 Ekim'de ile gerçekleşen soru ve cevapları yayınlandı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar soru ve cevap kitapçığına bakarak puan hesaplama yapabiliyor. Sınavın ardından en çok merak edilen konu ise hiç şüphesiz 202 Kaymakamlık soruları ve cevapları durumundaydı. ÖSYM tarafından adaylar fazla bekletilmeyerek, Kaymakamlık soruları ve cevap anahtarı ekranının erişime açıldığı bildirildi. Peki, Kaymakamlık soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte, 2020

KAYMAKAMLIK SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

18 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirildi ve ÖSYM tarafından sınava giren adaylar için müjdeli haber geldi. Kurum, soruları ve cevapları görüntüleme ekranının erişime açıldığını bildirdi. Böylelikle, hızlı ve kolay bir şekilde görüntülenebiliyor.

İşte, Kaymakamlık sınav soru ve cevapları;

Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı! 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları ÖSYM ile hızlı görüntüle!

KAYMAKAMLIK SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI- 2020

'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru şöyle:

"DUYURU

(19 Ekim 2020)

2020- Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan (2020-Kaymakamlık) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2020 KAYMAKAMLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı! 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları ÖSYM ile hızlı görüntüle!

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sınav sonuçları 18 Kasım tarihinde 'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifresiyle öğrenebilecek.

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Kaymakamlık soru ve cevapları yayınlandı! 2020 Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları ÖSYM ile hızlı görüntüle!
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