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'da baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları 'a çarptı. Baba ve oğlunun ölümüne neden olan kazada, sürücü Furkan O, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 18:58 Son Güncelleme: 19.10.2020 19:01 ABONE OL
Konya'da baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarparak, baba ile oğlunun ölümüne sebep olan sürücü Furkan O, Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

OLAY

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde dün, Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpmış, kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O, Konya'daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşamını yitiren 5 yaşındaki Eymen ile babası Bünyamin Özkan bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda defnedilmişti.

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Konya'da baba ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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