MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde dünkü eleme gecesi sonrası Didem'in elenerek yarışmaya veda etmesinin ardından bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) yapılan kaptanlık oyunu Mehmet, Danilo ve Somer şef jüriliğinde sonuçlandı. Bu gelişme sonrasında yarışmayı yakından takip edenler MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde yoğun araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF MAVİ – KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLDU?

19 Ekim 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölümde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? ve MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;