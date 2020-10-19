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’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 son bölümde ana kadroda yarışan 16 şef adayı dünkü yapılan eleme gecesi sonrası bugün yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile üyelerinin belirleneceği kaptanlık oyunu, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde sonuçlandı. Jüri şeflerin belirlediği yemeği en iyi yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak seçildi. Bu gelişmeyle birlikte MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yoğun olarak merak edilmeye başlandı. Peki, 19 Ekim 2020 MasterChef mavi – kırmızı takımlar nasıl oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 23:34 ABONE OL
MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı 2020 son bölümde dünkü eleme gecesi sonrası Didem'in elenerek yarışmaya veda etmesinin ardından bugün () yapılan kaptanlık oyunu Mehmet, Danilo ve jüriliğinde sonuçlandı. Bu gelişme sonrasında yarışmayı yakından takip edenler MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinde yoğun araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF MAVİ – KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLDU?

19 Ekim 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen 2020 MasterChef son bölümde izleyiciler tarafından merak edilen MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? ve MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu? sorularına ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

2020 Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve jüriliğinde yapılan kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olabilmek için ter döktü. Bugün () ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafında belirlenen yemeği en başarılı yapan ERAY, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.

Mavi takım kaptanı Eray, yarışmanın kuralları gereği kırmızı takım kaptanını belirledi ve bu haftanın kırmızı takım kaptanı da EMİR oldu.

Mavi ve kırmızı takım kaptanları takım üyelerini şöyle belirledi…

MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Eray (Kaptan)
  • Furkan
  • Serhat
  • Uğur
  • Esra
  • Ayyüce
  • Ebru

MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Emir
  • Barbaros
  • Berker
  • Özgül
  • Sefa
  • Tanya

MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?

KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

2020 son bölümde mavi takım kaptanı Eray ile kırmızı takım kaptanı Emir arasında avantaj ödülünü kazanmak adına kıyasıya bir düello gerçekleşiyor. Oyunu kazanan kaptan çok önemli bir avantajın da sahibi olacak. Kazanan isim belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz...

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MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ekim 2020 MasterChef mavi - kırmızı takımlar nasıl oldu?
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