Önce kız arkadaşına sonra canına kıydı

İstanbul'da bir genç, önce tartıştığı kız arkadaşını başından vurdu. Ardından da aynı silahla intihar etti. Olay, Esenler Otogarı TEM Bağlantı Yolu üzerinde dün 00.30'da meydana geldi. İddiaya göre; 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış ile kız arkadaşı Hazal Tektaş (19) yol kenarında oturdukları sırada tartıştı. Tektaş, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Atış, belindeki silahı çıkartarak kaçmaya çalışan Tektaş'ın başına tek el ateş etti. Ardından da aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Hastaneye kaldırılan Tektaş kurtarılamadı. Olay yerinde ölen Atış'ın cenazesi ise adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.