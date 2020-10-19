Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ekim Milli Piyango MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'da büyük ikramiye giderek artıyor. Yenilenen şans oyununda henüz tüm rakamları doğru bilen kimsenin çıkmaması heyecanı da üst seviyelere taşıdı. Zengin olma hayalleri ile kuponlarını oluşturan binlerce kişi bu akşam ki çekiliş için geri sayıma başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlaır saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 19 Ekim Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile size ikramiye çıkıp çıkmadığına kolaylıkla bakabilirsiniz. Dev çekiş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar sabah.com.tr'de olacak. İşte Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama!
Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki otuz dördüncü çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. 71.850.896 TL'lik tarihi ödül yine sahibini arayacak. MP TV ile canlı olarak seyredilebilecek olan çekilişin sonuçları ise www.sabah.com.tr/sayisal-loto-sonuclari sayfasında yer alacak.
19 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Sisal Şans ile Çılgın Sayısal Loto'nun 34. çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 21:45'te başlayacak ve MP TV'den canlı olarak izlenebilecek çekilişi için heyecan dorukta! 71.850.896 TL'lik tarihi ödül yine sahibini arayacağı büyük çekilişin sonuçları ise yine sabah.com.tr adresinde yer alacak.
17 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI
25, 35, 36, 50, 79, 82 ve joker 83
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
KURALLAR
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.