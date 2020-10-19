Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ekim Milli Piyango MPİ ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'da büyük ikramiye giderek artıyor. Yenilenen şans oyununda henüz tüm rakamları doğru bilen kimsenin çıkmaması heyecanı da üst seviyelere taşıdı. Zengin olma hayalleri ile kuponlarını oluşturan binlerce kişi bu akşam ki çekiliş için geri sayıma başladı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlaır saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. 19 Ekim Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile size ikramiye çıkıp çıkmadığına kolaylıkla bakabilirsiniz. Dev çekiş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar sabah.com.tr'de olacak. İşte Milli Piyango ile Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA 19 EKİM 2020

Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki otuz dördüncü çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. 71.850.896 TL'lik tarihi ödül yine sahibini arayacak. MP TV ile canlı olarak seyredilebilecek olan çekilişin sonuçları ise www.sabah.com.tr/sayisal-loto-sonuclari sayfasında yer alacak.